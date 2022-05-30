"يجب أن يعرفوا تكلفة ذلك".. جدل حول تأثير عرض صور ضحايا الهجمات في أمريكا على بيع الأسلحة

2022/05/30 | 12:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك جدل متزايد بين الصحفيين حول كيفية تغطية قصص ضحايا عمليات إطلاق النار الجماعية، إذ يجادل البعض بأنه إذا كان المشرعون والمواطنون الأمريكيون قادرين على رؤية الصور المزعجة للجثث في الفصول الدراسية، فقد يكون هناك تحول في كيفية تعامل البعض ف

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