خاص لإيرث نيوز| الزراعة تتجه لدعم الفلاحين بخط إنتاجي آخر وتقدم مقترحاً لخفض الأسعار

2022/05/30 | 12:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت وزارة الزراعة اليوم الاثنين، أنها بصدد تنمية القطاع الحيواني في البلاد، وذلك بغية دعم الفلاح في حال تم تقليص الخطط الزراعية، لافتة إلى أن كربلاء تتمتع بوفرة مائية مما جعلها منافسة قوية ضمن المحافظات الزراعية.وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريح خص به وكالة ايرث نيوز، إن “قضية الأعلاف تم […]

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