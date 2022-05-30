 إسرائيل تتطلع لإرسال إمدادات غاز إلى أوروبا بالتعاون مع مصر

2022/05/30 | 12:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار، الإثنين، أن بلاده بصدد إعداد جولة أخرى من العطاءات للتنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر، وتأمل في التوقيع على اتفاق مبدئي قريبا لتصدير الغاز إلى أوروبا.

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