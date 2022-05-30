العثور على الطائرة النيبالية المفقودة متحطمة وبداخلها 14 جثة فقط

2022/05/30 | 13:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عُثر على 14 جثة حتى الآن تحت ركام الطائرة التي تحطّمت في منطقة جبلية في نيبال وعلى متنها 22 شخصاً، وفق ما أفادت هيئة الطيران المدني في البلاد، اليوم الاثنين.

وقال الناطق باسم الهيئة، ديو تشاندرا لال كارن، بعد يوم على وقوع الحادث: «عثر على 14 جثة حتى الآن، وما زال البحث متواصلاً للعثور على البقية.



الطقس رديء جداً لكننا تمكننا من إيفاد فريق إلى موقع حادثة التحطم.



لم يكن من الممكن تسيير رحلة أخرى».

وكان الجيش في نيبال أعلن اليوم الاثنين أنه حدد موقع تحطم طائرة كانت قد اختفت يوم الأحد وعلى متنها 22 شخصاً في أجواء ملبدة بالغيوم.



وقال المتحدث باسم الجيش: «قامت قوات البحث والإنقاذ بتحديد موقع تحطم الطائرة»، ونشر صورة للحطام مع رقم ذيل الطائرة واضح بشكل جلي وأجزاء من الطائرة متناثرة على حافة جبل.

وكانت الطائرة التي تديرها شركة «تارا إير» الخاصة تقل أربعة هنود وألمانيين اثنين و16 نيبالياً، وذلك حسبما ذكرت شركة الطيران ومسؤولون حكوميون.



وكانت الطائرة في رحلة تستغرق 20 دقيقة قبل أن تفقد الاتصال ببرج المراقبة.



وأقلعت الطائرة من بلدة بوخارا السياحية الواقعة على بعد نحو 125 كيلومتراً غربي العاصمة كاتماندو في طريقها إلى جومسوم على بعد نحو 80 كيلومتراً إلى الشمال الغربي.

وتوجد بنيبال ثمانية من أعلى 14 جبلاً في العالم، ومنها جبل إيفرست.



كما أن لنيبال سجلاً من حوادث الطائرات، ومعروف أن طقسها يمكن أن يتغير فجأة، وعادة ما تكون مهابط الطائرات فيها في مواقع جبلية يصعب الوصول إليها.

وتحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية البنغالية الأميركية أثناء رحلة من داكا إلى كاتماندو لدى هبوطها في أوائل عام 2018 مما أسفر عن مقتل 51 من بين 71 شخصاً كانوا على متنها.

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