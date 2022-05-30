التهديدات الإيرانية لتركيا.. تجعل تل أبيب تحذر مواطنيها من السفر إلى تركيا

2022/05/30 | 13:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت إسرائيل مواطنيها، اليوم الاثنين، من السفر إلى تركيا، مشيرة إلى تهديدات إيرانية بالانتقام لاغتيال عقيد في الحرس الثوري الأسبوع الماضي.واتهمت طهران إسرائيل بالتورط في مقتل حسن صياد خدائي، الذي لقي حتفه عندما أطلق شخصان على متن دراجة نارية النار عليه في أثناء قيادته لسيارته وتعهدت بالانتقام.



وقال مجلس الأمن القومي الإسرائيلي في بيان إن طهران قد تسعى لإلحاق الأذى بالإسرائيليين في تركيا ووصفها بأنها «دولة شديدة الخطورة».وتعد تركيا وجهة سياحية شهيرة للإسرائيليين، ويعمل البلدان على إصلاح العلاقات بينهما بعد أكثر من عقد من التوتر.



واتهمت إسرائيل خدائي بالتخطيط لهجمات ضد إسرائيليين في مختلف أنحاء العالم.ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، الذي يشرف على جهاز المخابرات (الموساد)، التعليق على الاغتيال لكن بنيت قال، أمس الأحد، إن طهران «ستدفع الثمن بالكامل» على التحريض على مهاجمة الإسرائيليين.

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