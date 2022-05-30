2022/05/30 | 13:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهيئة العامة للصقور توافق على استقالة جاهد وتحدد موعداً للانتخابات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/05/30 | 13:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهيئة العامة للصقور توافق على استقالة جاهد وتحدد موعداً للانتخابات) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهيئة العامة للصقور توافق على استقالة جاهد وتحدد موعداً للانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).