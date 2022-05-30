ديوان الوقف الشيعي يختتم فعاليات مسابقة حفظ الأحاديث النبوية الشريفة الثانية في بغداد

2022/05/30 | 13:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتم المركز الوطني لعلوم القرآن

التابع لديوان الوقف الشيعي فعاليات

مسابقة حفظ الأحاديث النبوية الشريفة

الثانية في بغداد بحفل تكريم اقيم

للفائزين الاوائل في قاعة الثقلين

بمبنى المركز.





ابتدأ الحفل ال

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