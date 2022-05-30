2022/05/30 | 13:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل، عن تسجيل مراصدها

الزلزالية في الهيئة العامة للانواء

الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزتين

أرضيتين فجر اليوم الاثنين، في محافظة

السليمانية.

ووقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبري

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزتان أرضيتان تضربان شمال العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هزتان أرضيتان تضربان شمال العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).