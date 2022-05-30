التعليم العالي توضح قرار منح 10 درجات لمدارس المتميزين

2022/05/30 | 13:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة التعليم تستعد لاستقبال 450 ألف طالب.

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