2022/05/30 | 13:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ خاص

طالب النائب عن محافظة البصرة عبد الامير المياحي، اليوم الاثنين، بضرورة إنصاف المحافظة والمحافظات المنتجة للنفط من ناحية التخصيصات سيما ما يتعلق بالبترو دولار.

وقال المياحي لـ (بغداد اليوم)، ان "المحافظات المنتجة للنفط والتي في بعضها منافذ لم تحصل على استحقاقاتها وبتالي فأن تخصيصات المحافظات مهمة سيما وان الكثير منها تعاني قلة في الخدمات وعليه فأن وزارة المالية بصرف مطالب تلك المحافظات لكي ننهض بواقعها الخدمي".

وبين ان "عدم تشكيل حكومة توافقية إلى الآن يؤخر من عملية الاعمار بالمحافظات".

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