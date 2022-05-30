فشل بالسرقة فانتحر!.. لص يطلق النار على نفسه في البصرة- عاجل (فيديو)

2022/05/30 | 13:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ البصرة

كشف مصدر في شرطة محافظة البصرة، اليوم الاثنين، عن انتحار لص بعد فشله بسرقة مكتب للصيرفة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان" شخصاً قام بالدخول الى مكتب الصيرفة وسط محافظة البصرة بهدف سرقته وقام برش مادة مخدرة على صاحب الصيرفة لكن لم تؤدي مفعولها ".

وأضاف أن "بعد هذا لاذ اللص بالفرار مع ملاحقته من قبل صاحب الصيرفة الذي يطلق النار في الهواء، مما دفع اللص باطلاق النار على نفسه منتحرا".

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