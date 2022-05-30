اجتماع نيابي لمعالجة النقص في الطاقة الكهربائية وتنظيم عمل المولدات الأهلية

2022/05/30 | 13:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

عقدت اللجنة النيابية الخاصة لمتابعة ملف أزمة الكهرباء، اليوم الاثنين، اجتماعاً لمعالجة النقص في الطاقة وتنظيم عمل المولدات الأهلية.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان إن "نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله ترأس الاجتماع الثاني للجنة النيابية الخاصة التي شكلت بعضوية نواب من لجنتي الكهرباء والطاقة والنفط والغاز، لمتابعة ملف أزمة الكهرباء وبحث السبل الكفيلة لمعالجة النقص في الطاقة الكهربائية وتنظيم عمل المولدات الأهلية وتثبيت سعر الأمبير بما يخفف من كاهل المواطنين".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع عقد بحضور عدد من المسؤولين في وزارتي الكهرباء والنفط مع ممثلي رابطة المولدات الأهلية في المحافظات".

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