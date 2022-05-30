النعمان: طموح جهاز مكافحة الارهاب بامتلاك مروحيات امريكية يصطدم بقلة التخصيصات المالية

2022/05/30 | 13:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف المتحدث باسم جهاز مكافحة الارهاب، صباح النعمان، اليوم الاثنين، عن وجود طموح لدى الجهاز بامتلاك مروحيات امريكية، مبينا ان هذا الطموح يصطدم بقلة التخصيصات المالية.وقال النعمان لوكالة ايرث نيوز، إن “جهاز مكافحة الارهاب منذ التأسيس شكل من قبل القوات امريكية بعد ٢٠٠٣ وكان تدريب الجهاز وتسليحه وفق احدث التقنيات والتسليح الامريكي […]

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