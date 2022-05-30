فيديو يظهر مشهد الدمار في ميكولايف بعد القصف الروسي.. وسيدة تصف فظائع تعرّض لها زوجها قبل قتله

2022/05/30 | 13:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل القوات الروسية قصف المدن والقرى في منطقة ميكولايف جنوبي أوكرانيا.التقت مراسلة CNN، سارة سايدنر، بالسكان، بمن فيهم امرأة قالت إن زوجها قتل على يد جنود روس.

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