سعد حافظ: نقاط مباراة الأردن بوابة لتجاوز فرق المجموعة

2022/05/30 | 13:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - حسين عمارأكد المدرب المساعد لمنتخبنا الأولمبي سعد حافظ، أن نقاط مباراة الأردن ستكون بوابة للتأهل إلى الأدوار المتقدمة من بطولة آسيا؛ كونه يعدُّ من أهم فِرق المجموعة وأقواها.وخاضَ مُنتخبنا الأولمبيّ يوم أمس الأحد أولى وحداته التدريبيّة بضيافةِ مَلعبِ نادي ناسف، بعد وصوله إلى أوزبكستان تحضيراً لمواجهةِ الأردن في افتتاحِ بطولة آسيا دون 23 عاماُ.وقال حافظ في تصريح لوكالة الأنباء العراقية ( واع ) ، اليوم الاثنين ، ان " الفريق العراقي ادى الوحدة التدريبية، واللاعبون على اتم الجاهزية لخوض مباراة الاردن وليست لدينا أية اصابات "، مضيفاً ان "هناك رغبة كبيرة من اللاعبين لتقديم أفضل مستوى في المباراة، كون الفريق الاردني من الفرق القوية جداً بل يكاد يكون من أقوى فرق المجموعة ".وبين حافظ، أن " الجهاز الفني العراقي لديه تفاصيل كاملة عن الفريق الأردني وكله عزم على تحقيق الفوز ، كما ان منتخبات المَجموعة ليست غريبةً علينا بحكمِ مُتابعةِ مستوياتها الفنيّة عبر تحليلِ مُبارياتها الوديّة وتشخيصِ مكامن القوة والضعفِ لاستثمارها مُستقبلاً ".

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