2022/05/30 | 13:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت مواقع إخبارية كويتية قصة أسرة أردنية كان ينام أفرادها على شاطئ البحر منذ أكثر من شهرين، قبل أن تقرر السلطات إبعادها عن الكويت.

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