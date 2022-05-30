لماذا يصيب سرطان الرئة قلة من المدخنين فقط؟

2022/05/30 | 13:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يشكل التدخين سببا أساسيا لسرطان الرئة، ومع ذلك لا تصاب الغالبية العظمى من المدخنين به، فكيف يمكن تفسير ذلك؟ بحسب مقال نشر في مجلة “نيتشر” العلمية، يلعب عامل الجينات دورا رئيسيا في الحماية من السرطان، فقد وجد الباحثون أن الخلايا التي تبطن الرئتين لدى هؤلاء الذين يدخنون ولا يصابون بسرطان الرئة، هي أقل […]

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