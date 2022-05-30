توجيه عاجل.. منع خروج” حنطة ديالى” الى 4 محافظات

2022/05/30 | 13:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اعلن رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في محافظة ديالى رعد التميمي، الاثنين، عن تشديد اجراءات لمنع خروج الحنطة الى 4 محافظات مجاورة بشكل عاجل.وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان “الازمة العالمية في ملف الغذاء استلزم اجراءات لحماية موسم حصاد الحنطة في ديالى من خلال منع سماسرة وتجار بشراء الحنطة ونقلها الى محافظات […]

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