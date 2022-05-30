هوبار لومار يسأل (18): هل تعرفون أنّ الرجل المسلم متسلّط؟ - موريس صليبا

2022/05/30 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#موريس_صليبا متى ستتوقّفون أيّها المسلمون أو تتوقّف الأكثريّة بينكم، عن لعب دور المازوخيّين، خاصّة مازوخيّي التسلّط؟متى ستحترمون النساء، كلّ النساء دون تمييز؟متى ستفهمون أنّ النساء لسن دمى منفوخة جاهزة لخدمة أهوائكم وغرائزكم وحاجاتكم المنزليّة، كما يقول قرآنكم؟لماذا تحتاجون إلى تحجيب نسائكم والإقفال عليهنّ؟ هل تفعلون ذلك لتثبتوا أنّكم مسلمون صالحون تحاولون إيعاز ذلك إلى التقيّد بإرادة اله القرآ ......





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