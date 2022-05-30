القضاء العراقي يقضي بإعدام

2022/05/30 | 13:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، اليوم الإثنين، حكما بالإعدام بحق المجرم (س) الذي يشغل منصب والي الجنوب في تنظيم داعش الإرهابي والمسؤول الأول عن تفجير سوق البالات في منطقة الباب الشرقي مطلع العام الماضي الذي راح ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "المجرم اعترف في دوري التحقيق الابتدائي والقضائي بأنه ينتمي إلى عصابات داعش الإرهابي منذ عام 2012 وقام بالتخطيط للقيام بخرق امني في العاصمة بغداد مجهزا انتحاريين اثنين في عملية تفجير منطقة الباب الشرقي (سوق البالات)" .وأضاف أن "المحكمة وجدت الأدلة كافية ومقنعة لتجريمه وفقا لإحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

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