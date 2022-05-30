ممنوع الخلط بين الجنسين.. مدينة عراقية تضع ضوابط لعمل المعاهد الاهلية

2022/05/30 | 13:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالى

اعلنت قائممقامية قضاء الخالص في ديالى عدي الخدران، اليوم الاثنين، عن وصع خارطة طريق لعمل المعاهد الاهلية لتجاوز 5 اشكاليات مزمنة.

وقال الخدران في حديث لـ( بغداد اليوم)، انه "تم عقد اجتماع موسع مع مدراء المعاهد الاهلية لوضع خارطة طريق تسهم في حل الاشكاليات المنظورة في المشهد العام حيال العديد من الملفات وتم الاتفاق على نقاط مهمة ابرزها ان يكون المعهد متخصص بجنس واحد وحسب الاجازة".

ورفض "الخلط بين الجنسين وان يكون مدير المعهد من نفس الجنس بالاضافة الالتزام بالزي الموحد وعدم ارتداء ملابس تخدش الحياة العام والتبرج كذلك التزام البنين بالزي ويمنع ارتداء البرمودة غيرها مما يليق بالمؤسسة التربوية".

واضاف، انه "جرى الاتفاق على عدد الطلبة لكل محاضرة وان لا تزيد عن 30 كحد اقصى والالتزام بالاجور والتي يجب ان لا تتجاوز 250 الف دينار للمادة الواحدة مبينا ان ما جرى الاتفاق عليه سيتم العمل به فورا بعد تعهد اصحاب المعاهد الاهلية لافتا الى انه خارطة الطريق وضعت حلول ل5 اشكاليات مزمنة في ملف المعاهد وجاءت الحلول منصفة لكل الاطراف".

واشار الى، ان "الخالص هي اول مدينة عراقية تضع خارطة طريق ميسرة وواضحة المعالم لعمل المعاهد الاهلية الخاصة بالتقوية للمراحل الدراسية وهي خطوة ستضمن العدالة والتنظيم والانصاف".

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