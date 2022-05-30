2022/05/30 | 13:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاثنين، عن ضبط ثلاث حاويات مخالفة للضوابط في ميناء ام قصر.وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “كوادرها في ميناء ام قصر الشمالي تمكنت من ضبط ثلاث حاويات مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية محملة (اجهزة طبية وورق طباعة وبطاريات)”.واضافت ان “عملية الضبط تمت من خلال […]

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