مدينة الموتى في القاهرة يسكنها الأحياء..أغرب وجهة قد تزورها في مصر

2022/05/30 | 13:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن للأشخاص الذين يتجولون في مدينة الموتى بالعاصمة المصرية القاهرة أن تستوقفهم القباب التي تعلو العديد من المقابر، والزخارف الإسلامية التي تزين أسوارها.لكن، ما هي حكاية هذه المقبرة التاريخية في القاهرة، حيث يسكن الأحياء أضرحتها اليوم؟

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