"وش دعوى مغادرين التشامبيونزليج".. تغريدة ناد سعودي تُثير تفاعلاً واسعاً

2022/05/30 | 13:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار نادي الكوكب السعودي تفاعلاً واسعاً بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر، عقب توديع الفريق لدوري الدرجة الأولى وهبوطه إلى مصافي الدرجة الثانية

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