2022/05/30 | 14:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدينة آثرية تظهر على سطح الارض في دهوك.

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