ارتفاع أسعار نفط أوبك بنحو دولارين للبرميل

2022/05/30 | 14:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أسعار نفط خام أوبك، ( اليوم الاثنين 30/5/2022)، لأكثر من دولارين لتسجل ما يقارب من 119 دولاراً للبرميل الواحد.

وذكرت منظمة أوبك في تقرير لها اطلعت عليه قناة التغيير ، إن “سعر سلة أوبك من ثلاثة عشر برميلاً للخام سجلت 118.84 دولاراً للبرميل الواحد”، مبينة ان “السعر ارتفع عن اليوم الذي سبقه بمقدار 2.34 دولاران بعد ان سجل 116.50 دولاراً”.

وكانت اسعار النفط قد ارتفعت اليوم الاثنين، مع سعي الاتحاد الاوربي لحظر النفط الروسي مما ينذر بشح الامدادات مع ارتفاع الطلب عليه.

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، جيراسول (أنغولا)، دجينو (الكونغو)، زافيرو (غينيا الاستوائية)، ربيع لايت (الجابون)، إيران الثقيلة (إيران)، البصرة الخفيف (العراق)، الكويت للتصدير (الكويت)، إس سدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، عرب لايت ( السعودية)، مربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).

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