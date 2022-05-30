الإعدام بحق المجرم المسؤول عن تفجير سوق البالات في باب الشرجي

2022/05/30 | 14:03 - المصدر: قناة التغيير

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أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكما بالإعدام بحق المجرم الذي يشغل منصب والي الجنوب في تنظيم داعش الإرهابي والمسؤول الأول عن تفجير سوق البالات في منطقة الباب الشرقي مطلع العام الماضي الذي راح ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى.وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن المجرم اعترف في التحقيق الابتدائي والقضائي بأنه ينتمي إلى عصابات داعش الإرهابي منذ عام الفين واثنا عشر وقام بالتخطيط للقيام بخرق أمنى في العاصمة بغداد مجهزا انتحاريين اثنين في عملية تفجير منطقة الباب الشرقي سوق البالات

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