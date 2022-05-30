“إيرث نيوز” تنشر تفاصيل انفجار مدينة الصدر

2022/05/30 | 14:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر أمني اليوم الاثنين، تفاصيل الانفجار الذي وقع داخل منزل في مدينة الصدر ببغداد.وقال المصدر في تصريح خص به وكالة ايرث نيوز، إن “حادثة انفجار مدينة الصدر، والتي قتل على اثرها شخصين وأصيب آخر، كانت نتيجة وجود قنابل يدوية بحوزة شباب متعاطين للمخدرات والمشروبات الكحولية داخل احد المنازل”.وأضاف المصدر أن […]

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