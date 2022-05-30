2022/05/30 | 14:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / ادهم الشبيب… هذا المصطلح (تجريم التطبيع مع كيان اسرائيل) بذاته شيء يحبه جميع العرب والمسلمين اقصد الجماهير والنخب وقلة بقيت من سالف السياسيين الذي لا دور لهم.وترنو جميع تلك الشعوب الى تقنينه في تشريعاتها واقراره من قادتها ، ولكن “الزين من الشين عجب” “وكل عجب وراءه عتب” لذا ترى ان الخطوة التي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تجريم التطبيع ماحقيقته في سياقه ، (حيلة البرلمان العراقي المستهلكة)) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تجريم التطبيع ماحقيقته في سياقه ، (حيلة البرلمان العراقي المستهلكة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).