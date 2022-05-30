تجربة الفنان الراحل - رشيد عباس العلي- تحكي إنهُ كائن حي !؟ - عبد الجبار نوري

2022/05/30 | 14:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الجبار_نوري تجربة الفنان الراحل" رشيد عباس العلي " تحكي إنهُ كائن حي!!!عبدالجبارنوري ثمة خاطرة مرّة تنتابني دوماً أشعربها وتوخز ضميري دوما هي صدور (مرثيات ) من مراكز القرار الحكومي لرموزنا الثقافية والعلمية عند رحيل تلك النخبة ونسيانهم وهم أحياء ، لقد قررت أن أعيد مقالة ثانية عن الفنان الحاضر الغائب " رشيد عباس العلي " عسى ولعل – وهي لغة المحبطين – أن يصل صوتي إلى الجهات العليا المهتمة بالثقافة وبتقيي ......





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