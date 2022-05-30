الكاظمي يوجه بمنع عبور المخدرات من الحدود ومحاسبة المتاجرين بها

2022/05/30 | 14:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهمّ ما تحدّث به القائد العام للقوات

المسلحة السيد مصطفى الكاظمي خلال

حضوره المؤتمر الأمني الموسع للقيادات

الأمنية المنعقد في مقر قيادة العمليات

المشتركة:

نواجه بعض التحديات التي لها تداعيات

متعددة،

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