جنايات الكرخ: ثلاثة أحكام بالمؤبد لمجرمين عن انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي

2022/05/30 | 14:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم

الاثنين، أحكاماً بالسجن المؤبد بحق

ثلاثة مجرمين انتموا الى تنظيم داعش

الإرهابي وشاركوا بعمليات إجرامية.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء

الاعلى في بيان تلقته وكالة نو

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