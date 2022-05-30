الزاملي: زمن إقالة المسؤولين دون محاسبة

2022/05/30 | 14:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب،

حاكم الزاملي، الاثنين، اجتماعاً

موسعاً للجنة الخدمات والاعمار

النيابية، استضاف خلاله أمين بغداد

الجديد عمار كاظم.

واكد الزاملي، بحسب بيان لمكتبه وتلقته

وكالة نون

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