2022/05/30 | 14:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، إطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين لشهر حزيران.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزارة العمل أعلنت عن إطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين لشهر حزيران 2022".

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