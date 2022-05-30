بشرى سارّة تتعلق بإطلاق العلاوات والترفيعات لموظفـي بابل (وثيقة)

2022/05/30 | 14:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

اعلنت محافظة بابل، اليوم الاثنين، عن اطلاق العلاوات والترفيعات لموظفـي بابل.

واظهرت وثيقة صادرة عن معاون محافظ بابل للشؤون المالية أحمد محسن علي، وحصلت عليها (بغداد اليوم) ان "نزف البشرى الى كافة موظفـي محافظتنا بابل باطلاق العلاوات والترفيعات بمقدار الوفرة المالية المتحققة وبمتابعة مباشرة من قبل محافظ بابـل علي وعد علاوي الدليمي ومعاون المحافظ للشؤون المالية احمد محسن الكعبي".

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