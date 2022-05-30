خبير قانوني يعلق على قرارات البرلمان بإقالة المحافظين وإمكانية الطعن بها

2022/05/30 | 14:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق الخبير القانوني فيصل ريكان، اليوم الاثنين، على قرارات مجلس النواب بإقالة المحافظين وإمكانية الطعن بها من قبل المحافظين المقالين.وقال ريكان في حديث لوكالة ايرث نيوز، انه “بموجب الدستور العراقي فإن اقالة وتعيين المحافظين هي من صلاحيات مجلس المحافظة”، مضيفاً انه “لكون مجلس المحافظة غير موجود لذلك فإن قرار الاقالة الصادر عن […]

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