عارضة أزياء تعرضت للتنمر بسبب حاجبيها.. من يحدد معايير الجمال؟

2022/05/30 | 14:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنها تؤطّر وجوهنا، وتساعدنا على التواصل، ونتج عنها صناعة عالمية مزدهرة، لكن نادرًا ما يفكر غالبيتنا في البقع الصغيرة من الشعر فوق أعيننا.تلتقي CNN Style بعارضة الأزياء والناشطة المناهضة للتنمر، صوفيا هادجيبانتيلي، وآخرين يتساءلون عن معايير الجمال التي تحدد أشكال الحواجب المقبولة وتظهر مدى أهمية هذه الملامح التي تبدو صغيرة.

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