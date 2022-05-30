2022/05/30 | 15:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استقبل الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، سفير مملكة أسبانيا في بغداد، بيدرو مارتينيث اليوم الاثنين.وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء، في بيان لمكتبه الاعلامي، تلقت ايرث نيوز نسخة منه، ان “العراق يتطلع إلى إقامة علاقات اقتصادية وتجارية مع المجتمع الدولي؛ لما ستشهده المرحلة المقبلة من تنفيذ العديد من المشروعات الوزارية والاستثمارية […]

ظهرت المقالة الأمانة العامة لمجلس الوزراء تبحث مع السفير الاسباني مرحلة “الاستثمارات” المقبلة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمانة العامة لمجلس الوزراء تبحث مع السفير الاسباني مرحلة “الاستثمارات” المقبلة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمانة العامة لمجلس الوزراء تبحث مع السفير الاسباني مرحلة “الاستثمارات” المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).