بالوثيقة.. البرلمان يبعث قانون تجريم التطبيع الى رئاسة الجمهورية

2022/05/30 | 15:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان يبعث قانون تجريم التطبيع الى رئاسة الجمهورية.

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