150 تمثالا من البرونز.. مصر تعلن تفاصيل كشف أثري نادر

2022/05/30 | 15:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجحت البعثة الأثرية المصرية العاملة بجبانة الحيوانات المقدسة (البوباسطيون) بمنطقة آثار سقارة في الكشف عن أول وأكبر خبيئة بالموقع تعود إلى العصر المتأخر، وذلك أثناء أعمال موسم الحفائر الرابع للبعثة، بحسب ما كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ورئيس البعثة مصطفى وزيري، الاثنين.

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