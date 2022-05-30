استثمار النجف توضح سبب ارتفاع الوحدات السكنية

2022/05/30 | 15:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الأشرف ـ واع ـ حيدر فرمان

أوضحت هيئة الاستثمار في محافظة النجف الأشرف، اليوم الاثنين، سبب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، فيما أشارت الى قيامها بسحب عدد من الإجازات في القطاع السكني.

وقال مدير هيئة استثمار النجف ضرغام كيكو لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الهيئة ماضية في تقويم العملية الاستثمارية في المحافظة من خلال المتابعة المستمرة لتنفيذ المشاريع، إذ قامت الهيئة بسحب عدد من الاجازات الاستثمارية في القطاع السكني بعد توجيه انذار أولي وإنذار ثانٍ".

وأوضح، "تمَّ سحب الإجازاة الاستثمارية من صاحب مشروع بيتي، وتم وضع الشركة على اللائحة السوداء"، مبيناً، أن "صاحب المشروع وبعد تقديمه تظلماً لدى الهيئة الوطنية للاستثمار أعاد الإجازة لمشروعه".

واضاف، أن "الهيئة متابعة لتنفيذ المشروع وتسليم الوحدات السكنية للمستفيدين".

وفيما يخص الشكاوى التي يقدمها المواطنون بسبب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية الاستثمارية، أكد كيكو أن "المخططات يتم تحديدها والمصادقة عليها من قبل الحكومة المحلية وعند تسليم الارض للمستثمر يكون احتساب الأرض صفراً للمستفيدين"، مبيناً أن "بعض المستثمرين يضطرون الى دفع تعويضات لبعض الاراضي التي تقام عليها المشاريع التي تكون في الأصل أراضي زراعية ، ما يدفع المستثمر الى احتساب هذا التعويض عن طريق رفع سعر الوحدة السكنية".

يذكر أن هيئة استثمار النجف منحت ما لايقل عن مئتي اجازة استثمارية في مختلف القطاعات، إذ بلغ عدد المشاريع السكنية منها بحدود الثمانية وثلاثين إجازة استثمارية.

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