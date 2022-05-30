(وثيقة).. البرلمان يرسل “قانون تجريم التطبيع” الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه

2022/05/30 | 15:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (وثيقة)..البرلمان يرسل “قانون تجريم التطبيع” إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه

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