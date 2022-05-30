العمل تطلق رواتب متقاعدي العمال المضمونين لشهر حزيران

2022/05/30 | 15:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الإثنين، عن إطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين لشهر حزيران لعام 2022.

وقالت المديرة العامة لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، خلود حيران، في بيان إن “الدائرة وبإشراف مباشر من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية سالار عبد الستار، استكملت جميع الاجراءات المتعلقة برواتب العمال المتقاعدين المضمونين لديها”.

وأضافت أنه “سيتم إطلاق الرواتب ابتداءً من الساعة الثانية من مساء يوم الاثنين الموافق 30-5-2022”.

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