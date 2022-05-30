2022/05/30 | 15:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل وزير النقل ناصر حسين بندر

الشبلي، اليوم الاثنين، في مقر

الوزارة، مدير العلاقات والاعلام في

سرايا السلام حيدر الملا والوفد

المرافق له لبحث مجمل القضايا

والمستجدات فيما يخص مجال النقل

والتعاون ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النقل يستقبل مدير علاقات واعلام سرايا السلام) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النقل يستقبل مدير علاقات واعلام سرايا السلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).