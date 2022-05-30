مطربة حفل نهائي دوري أبطال أوروبا تتراجع وتحذف تغريدتها المهاجمة للجماهير

2022/05/30 | 15:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذفت مطربة حفل نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، الأمريكية الكوبية، كاميلا كابيلو، تغريدة لها على ‏‏”تويتر” والتي هاجمت فيها الجمهور.‏ وقدمت نجمة البوب ​​الدولية في استاد “دو فرانس”، أداءا مبهرا قبل انطلاق المباراة بين فريقي “ليفربول” و”ريال مدريد”، والذي كان عبارة عن مزيج من أشهر أغانيها، وفقا لصحيفة “ذا ميرور” البريطانية.لكن تخلل […]

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