2022/05/30 | 15:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان يرسل قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني إلى رئاسة الجمهورية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يرسل قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني إلى رئاسة الجمهورية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يرسل قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني إلى رئاسة الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).