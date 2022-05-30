هل تريد الهروب من حرارة الصيف بالإمارات؟ نظرة داخل أول منشأة غولف داخلية بدبي

2022/05/30 | 15:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل أنت من عشاق رياضة الغولف، ولكن لا تستطيع ممارستها في دولة الإمارات خلال فصل الصيف، بسبب الرطوبة العالية، وارتفاع درجات الحرارة؟ ويقدم مايكل زاو حلًا لهذه المشكلة من خلال تأسيس نادي "MyGolf" في إمارة دبي.

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