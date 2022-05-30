خطط للتخلص من داعش.. العامري يجتمع بقيادات الأمن والحشد الشعبي في كركوك

2022/05/30 | 15:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عقد رئيس تحالف الفتح هادي العامري اليوم الاثنين، اجتماعا مع قيادات الحشد الشعبي والقيادات الامنية في محافظة كركوك.وبحسب بيان تلقته ايرث نيوز، فقد “بحث الاجتماع الوضع الأمني في المحافظة والتطورات الاخيرة خصوصا في مناطق جنوب كركوك والإجراءات الواجب اتخاذها للارتقاء بالأمن والقضاء على فلول عصابات داعش الإرهابية”.ووصل رئيس تحالف الفتح هادي […]

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العامري يجتمع بقيادات الأمن والحشد الشعبي في كركوك أولاً على ايرث نيوز.

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