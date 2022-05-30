مسؤول إيراني: 50 ألف طالب عراقي يدرسون في جامعاتنا

2022/05/30 | 15:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ العديد من الطلاب العراقيين دراستهم في إيران خلال السنوات الثلاث الماضية.

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