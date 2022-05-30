حقيقة فيديو إرسال فنلندا دبابات إلى الحدود الروسية

2022/05/30 | 15:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع تصاعد التوترات بين فنلندا وروسيا بشأن محاولة هلسنكي الانضمام إلى الناتو، انتشر على مواقع التواصل فيديو يدعي ناشروه أنه يظهر إرسال دبابات فنلندية إلى الحدود مع روسيا في الشرق.

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